Malafaia ameaça Alcolumbre, e políticos do Amapá mandam ‘pastorzinho’ ler a Bíblia

Mônica Bergamo

SÃO PAULO, SP

Uma ameaça feita pelo pastor Silas Malafaia ao senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) provocou forte reação de políticos do estado em defesa do parlamentar. Malafaia é um entusiasta da indicação do “terrivelmente evangélico” André Mendonça ao STF (Supremo Tribunal Federal), que tinha ficado parada até agora no Senado por causa da recusa de Alcolumbre em marcar a sabatina dele na Comissão de Constituição e Justiça -que acabou agendada para esta quarta (1º)



“UMA MENSAGEM PARA ALCOLUMBRE ! Todo o jogo sujo que você está fazendo contra André Mendonça, a resposta dos evangélicos será dada no voto em seu estado . AGUARDE !”, escreveu o pastor na segunda (29) em seu perfil no Twitter.



“Silas Malafaia, você acha mesmo que nosso povo vai trocar Davi Alcolumbre, que transformou o Amapá no estado que mais recebeu recursos federais, pelo senhor que não abriu mão nem de cobrar os cachês de suas pregações? Enquanto vossa senhoria tuíta, Davi Alcolumbre TRABALHA”, escreveu o deputado federal Pedro da Lua (PSC-AP).



“Até aceito um amapaense natural ou de coração palpitar sobre a nossa realidade. Mas um pastorzinho que se duvidar nem orar pelo Amapá ora, esse eu não aceito. E para de ser hipócrita, tu é igual a qualquer outro que defende um lado por pura conveniência. Vair orar, pastor”, escreveu também o secretário de Juventude do Amapá, Pedro Filé Lourenço, na rede de Malafaia.



“Vai ler a Bíblia, usa tuas redes sociais pra salvar vidas pra Jesus, usa tuas redes para desferir palavras de conforto para quem mais precisa nesse momento. Para de querer fazer da igreja e/ou do altar palanque político, isso é feio demais e Deus Castiga”, seguiu o secretário. “Quem é André Mendonça para o Amapá? Eu sei quem é Davi Alcolumbre e sei o quanto esse cara já fez. Se juntar todos os senadores que o Amapá já teve, não chega aos pés do que o Davi já entregou para a sociedade”, afirmou também Pedro Filé.



A deputada federal Aline Gurgel (Republicanos-AP) reagiu a essa fala. “Com todo respeito a sua pessoa, pois tb reconheço a importância de André Mendonça, porém sua fala retrata infelizmente a velha política, faz o que quero que você terá voto, não faça o que quero vc não terá voto dos evangélicos, o toma lá dá cá! Cristão não deve agir assim”, disse ela.



Outras mensagens de pessoas do estado questionavam se Malafaia é mesmo cristão.