Lula volta a encontrar líderes da Câmara após reforma ministerial

Nesta terça-feira (31), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá se reunir pela primeira vez com líderes da Câmara desde a reforma ministerial e a troca no comando da Caixa Ecomômica Federal. O encontro está marcado para às 10h, e a expectativa é de que acelere a votação das pautas econômicas antes do recesso parlamentar. Na próxima semana, o presidente deve se encontrar com senadores.

Além das lideranças da Câmara e presidentes dos partidos que formam a base governista, também devem participar do encontro os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, e Alexandre Padilha, de Relações Institucionais.

Os parlamentares têm até o final deste ano para votar as propostas relacionadas ao Orçamento de 2024 e aos projetos prioritários para o governo aumentar a arrecadação o próxio ano.

Dentre as propostas discutidas está a que muda as regras de tributação dos incentivos fiscais de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).