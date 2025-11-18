Menu
Lula viajará na quarta-feira a Belém em meio a negociações decisivas da COP30

Presidente volta à conferência climática após sinalização de Alckmin, em meio a esforços para viabilizar acordo global antes do encerramento na sexta-feira

Redação Jornal de Brasília

18/11/2025 12h57

Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltará a Belém na quarta-feira em meio às negociações para alcançar um acordo sobre o clima na COP30, informou à AFP, nesta terça-feira (18), uma fonte da Presidência.

Lula abriu a conferência da ONU em 10 de novembro e, a princípio, seu retorno não era esperado. Seu vice-presidente, Geraldo Alckmin, indicou, na segunda-feira, que “seria positivo” que Lula voltasse, a poucos dias do fim da conferência climática da ONU, previsto para a sexta-feira (21).

Lula viajará “amanhã” (quarta-feira) para Belém, informou a fonte.

