Lula viaja para o Nordeste nesta 4ªfeira, com agendas na Paraíba e Pernambuco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda no Nordeste nesta quarta-feira, 21. O primeiro compromisso da agenda é na Paraíba. Às 11h, Lula participa da cerimônia de lançamento do Complexo Renovável Neoenergia – Parque Eólico Chafariz, em Santa Luzia (PB).

Em seguida, o presidente embarca para Recife (PE), onde, às 14h, participa da assinatura de atos alusivos à homologação do Acordo de Noronha, no Palácio do Campo das Princesas. Depois, participa de almoço oferecido pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra.

Às 16h, Lula participa da cerimônia de relançamento do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e de Recriação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF), no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão).

De Recife, o presidente embarca para o Rio de Janeiro, onde terá agenda na quinta-feira.

Estadão Conteúdo