Lula: ‘Vamos incluir de novo pobre na economia e queremos que BB faça sua parte’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou há pouco o compromisso de incluir o pobre na economia do País. Em cerimônia de posse no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), Lula destacou que quer que o Banco do Brasil faça sua parte nesta inclusão.

“Eu desejo um Banco do Brasil muito forte, com muita gente depositando dinheiro no Banco do Brasil”, disse. “Quero mostrar pra vocês uma coisa que eu dizia em 2003 e vou dizer agora: o pobre nesse País não é o problema, é a solução na medida que é incluído na economia. Vamos incluir o pobre na economia, e o Banco do Brasil vai fazer a sua parte.”

Ao destacar o machismo nas instituições brasileiras, Lula se direcionou ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e reiterou ser preciso aprovar o projeto de paridade salarial no Congresso. “Não basta ser público, é preciso que as pessoas que dirijam tenham a cabeça um pouco mais aberta, mais arejada, para entender que determinadas coisas vão acontecer como novidade”, comentou.

“Eu fico estarrecido de saber que você é a primeira mulher a chegar à presidência. Eu pensei que tinha machismo no Brasil, mas no BB, quem escolhe a direção é mais do que machista, alguns devem ser preconceituosos contra mulher”, declarou.

