Lula terá encontro com Biden nos EUA antes da posse, diz Haddad

Lucas Marchesini

Brasília, DF

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, antes de tomar posse, disse nesta quarta-feira (30) o ex-ministro da Educação Fernando Haddad.

A expectativa é de que Lula também viaje para a Argentina antes de iniciar o seu terceiro mandato presidencial, em janeiro de 2023.

“Teve um choque de credibilidade com a eleição do Lula. Ela está atraindo muito a atenção de investidores estrangeiros, pude constatar isso na viagem ao Egito e a Portugal”, apontou o petista ao deixar o hotel onde está hospedado em Brasília, para voltar para São Paulo.

O ex-ministro fez referência à ida do presidente eleito para a COP27, em Sharm El-Sheikh, na primeira metade de novembro. Com escala em Portugal na volta, foi o único deslocamento internacional de Lula desde que foi eleito. Para ir ao evento, o petista pegou uma carona no jatinho do empresário José Seripieri Filho, dono da QSaúde, o que foi alvo de críticas.

Ao se defender das acusações, em Portugal, ele se justificou dizendo que quem o convidou não poderia arcar com os custos da viagem e que seu amigo tinha um avião a disposição.

De acordo com Haddad, Lula recebeu também um convite para ir à China, mas a confirmação da viagem é mais difícil devido à falta de tempo de realizá-la antes da posse.

“Lula vai concluir o ano tendo conversado com as grandes potências do mundo”, apontou o petista, acrescentando que algumas dessas conversas podem ser virtuais.