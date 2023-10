Lula tem apoio majoritário do centrão em 1º teste da pauta econômica após ceder mais poder

Dos 78 votos do centrão —excluído o oposicionista PL dados nesta quarta, 64 foram a favor do governo e 14, contra.

RANIER BRAGON, THIAGO RESENDE E VICTORIA AZEVEDO

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS0)

Na primeira votação de relevo de interesse do Palácio do Planalto desde a entrada formal de ministros do PP e Republicanos no governo, o plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira (25) a proposta de taxação de offshores e de fundos de super-ricos com amplo apoio do centrão.

O texto, que se arrastou nas últimas semanas em meio à pressão do grupo para conseguir mais espaço na gestão Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi aprovado por 323 votos a 119 no mesmo dia em que o petista demitiu a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, e indicou para seu lugar um aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Dos 78 votos do centrão —excluído o oposicionista PL dados nesta quarta, 64 foram a favor do governo e 14, contra.

Dos 41 votantes do PP de Lira, 31 ficaram ao lado do governo e 10 contra, entre eles o presidente da bancada ruralista, Pedro Lupion (PR).

No Republicanos, a adesão foi bem maior. Dos 37 votantes, 33 foram favoráveis ao projeto e apenas 4, contra.

O oposicionista PL, que tem 98 cadeiras, registrou 73 votos contra o governo e 12 a favor. Entre os dissidentes pró-Lula, destaques para parlamentares do Nordeste e Tiririca (SP), que tem votado constantemente a favor do Palácio do Planalto.

Nos demais partidos de centro e de direita que apoiam Lula e que têm nove ministérios, a maior traição ao Planalto correu no União Brasil, que deu 15 votos contra o projeto e 33 a favor.

MDB (29 votos a favor e 5 contra) e PSD (36 votos a favor e 2 contra) registraram pequenas defecções.

A expressiva vitória no tema econômico, porém, não significa adesão permanente e incondicionada do centrão, já que o método de relação de Lula com o grupo tem sido pautado por negociações individualizadas, projeto a projeto.

Além da Caixa, o centrão já ocupa o Ministério do Esporte, com André Fufuca (PP), e dos Portos e Aeroportos, com Silvio Costa Filho (Republicanos), que tomaram posse em 13 de setembro.

O grupo liderado por Lira, porém, pleiteia novos espaços, como o comando da Funasa (Fundação Nacional de Saúde).

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), negou que a troca no comando da Caixa tenha influenciado no resultado da votação desta quarta.

“Nós votamos matérias tão complexas como esta e não tinha esse negócio de Caixa Econômica. Nós votamos o [voto de desempate do] Carf [Conselho de Administração de Recursos Fiscais], o arcabouço fiscal, Reforma Tributária. Cada coisa no seu devido lugar, não foi por causa de nomeação de A ou B ou de saída da Rita Serrano que teve essa votação aqui”, afirmou.

Lula foi eleito por pequena margem de votos e com a esquerda conquistando apenas pouco mais de cem das 513 cadeiras da Câmara. Com isso, o petista negociou primeiro o apoio de partidos de centro e centro-direita, distribuindo nove ministérios a PSD, MDB e União Brasil.

A adesão dessas siglas, porém, não foi suficiente para dar uma maioria folgada ao Palácio do Planalto, até porque há dissidências.

O presidente então passou a negociar o ingresso do centrão, que foi o sustentáculo Legislativo do governo Jair Bolsonaro (PL) e é formado por PP, Republicanos e PL.

A negociação tem o objetivo de isolar a oposição no PL de Bolsonaro, que é o maior partido na Câmara, com 98 cadeiras.

O objetivo de Lula é formar uma base de cerca de 400 das 513 cadeiras, o que seria suficiente para aprovação, com folga, de emendas à Constituição (308 votos).

Até agora, porém, o apoio do centrão tem se dado de forma condicionada, com eventuais aplicações de derrotas ao governo, além de haver temas que unem oposição e boa parte dos partidos de centro e de direita, como os de interesse das bancadas ruralista e religiosa.

COMO VOTARAM PARTIDOS DE CENTRO-DIREITA E DO CENTRÃO

Centro-direita (União Brasil, MDB e PSD, que ganharam 9 ministérios de Lula na fase de transição do governo)

União

