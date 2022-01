Lula supera Sergio Moro com biografia em lista de livros mais vendidos

O ranking traz o livro sobre o petista em sexto lugar entre as obras de não ficção, enquanto o de Moro aparece na 16a posição

O primeiro volume da biografia do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, escrita por Fernando Morais e publicada pela Companhia das Letras, apareceu à frente do livro autobiográfico do ex-juiz Sergio Moro, editado no selo Primeira Pessoa da Sextante, na mais recente lista de livros mais vendidos elaborada pela Nielsen.

Divulgado em parceria com o portal especializado PublishNews, o ranking traz o livro sobre o petista em sexto lugar entre as obras de não ficção, enquanto “Contra o Sistema da Corrupção”, do ex-magistrado hoje filiado ao Podemos, aparece na 16a posição.

Lula e Moro são dois dos principais presidenciáveis na disputa eleitoral que acontecerá em outubro e ocupam posições antagônicas desde a época da Operação Lava Jato, quando o então juiz foi responsável pela condenação do ex-presidente à prisão, depois anulada pelo Supremo Tribunal Federal.

Enquanto o volume escrito por Morais, também autor de obras como “Olga” e “Chatô”, não parte da pretensão de ser uma biografia oficial do petista –apesar da proximidade do autor com o ex-presidente–, o livro de Moro tem caráter mais confessional, buscando oferecer o ponto de vista do ex-magistrado sobre problemas nacionais sem contrapontos.

É a primeira vez que as duas biografias aparecem na lista de best-sellers da Nielsen, que é elaborada mensalmente e, nesta edição, contabiliza os livros brasileiros vendidos no varejo de 8 de novembro a 5 de dezembro, época em que ambos os livros foram lançados.

Newsletter Tudo a ler Receba no seu email uma seleção com lançamentos, clássicos e curiosidades literárias; aberta para não assinantes. * A Companhia das Letras já tratava a biografia de Lula como uma de suas maiores apostas para 2021, com o lançamento estrategicamente marcado para o fim de novembro, época em que as editoras publicam livros com potencial de render boas cifras nas festas de final de ano.

O segundo volume do projeto de Fernando Morais não deve sair antes de 2023, já que a editora tem intenção de evitar o lançamento em período eleitoral. No topo da lista, que não diferencia livros de negócios e autoajuda de outros gêneros de não ficção, reinam os best-sellers “Do Mil ao Milhão”, de Thiago Nigro, “Mindset Milionário”, de José Roberto Marques, e “O Poder da Autorresponsabilidade”, de Paulo Vieira.