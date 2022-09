Lula sobe e Bolsonaro cai em buscas por imagens, mostra levantamento

Procura por imagens do petista cresceu 1.566% de fevereiro a julho; no caso de Bolsonaro, houve queda de 42%

Guilherme Seto

São Paulo, SP

O interesse por imagens do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem subido desde o meio do ano passado, enquanto as buscas por retratos de Jair Bolsonaro (PL) estão em queda no mesmo período.

É o que mostra levantamento realizado pela ferramenta VisualGPS Insights, que analisa resultados de busca e download dentro dos bancos de imagens e vídeos Getty Images e iStock.

Segundo a pesquisa, entre agosto de 2021 e julho de 2022, no Brasil, as buscas pelo termo “Lula” aumentaram 1.011%, enquanto “Lula da Silva”, 73%.

No mesmo período, o termo de busca “Bolsonaro” teve queda de 83%, e a procura por “Jair Bolsonaro” diminuiu em 88%.

De fevereiro a julho, as palavras “Lula” e “Jair Bolsonaro”, formas mais comuns de se referir aos presidenciáveis nas plataformas, tiveram trajetórias distintas em termos de interesse do público das plataformas: o petista teve aumento de 1.566% nas buscas, enquanto o candidato do PL teve redução de 42%.

Nos últimos 12 meses, as imagens mais baixadas de Lula o mostram cercado de políticos e apoiadores, mostrando o polegar para cima, frequentemente sorrindo, diz o levantamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No caso de Bolsonaro, as imagens mais procuradas o exibem em momentos de concentração ou durante discursos em que exibe expressão emocionada.