Lula se encontra com Tebet nesta sexta-feira (7)

Na quarta-feira (5), a senadora Simone Tebet (MDB), que disputou as eleições para presidente e ficou em 3º, declarou apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A expectativa era de que o apoio fosse declarado em um encontro de ambos, mas não foi isso que aconteceu, e Tebet publicou um “manifesto ao povo brasileiro”.

Dias depois, esse encontro finalmente acontecerá. Segundo a agenda oficial de Lula, ele encontrará com a senadora às 16h. Antes, às 10h, ele participa de uma caminhada em Guarulhos-SP.

“Ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Lula, em especial nos últimos dias de campanha, quando cometeu o erro de chamar para si o voto útil, o que é legítimo, mas sem apresentar suas propostas para os reais problemas do Brasil, depositarei nele o meu voto, porque reconheço seu compromisso com a Democracia e a Constituição, o que desconheço no atual presidente”, afirmou Tebet no manifesto.

Além disso, ao declarar o apoio ao petista, a senadora apresentou novamente suas ideias das áreas da educação, saúde e economia, e disse esperar que elas sejam acolhidas.