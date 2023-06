Lula: Riqueza e qualidade de biodiversidade da Amazônia precisam ser exploradas

A declaração foi feita após encontro bilateral com o presidente da Finlândia, Sauli Niinisto, no Palácio do Itamaraty

Enquanto a ala desenvolvimentista do governo ainda nutre expectativas de que o Ibama vai autorizar a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que a riqueza e a “qualidade de biodiversidade” da Amazônia precisam ser exploradas. A declaração foi feita após encontro bilateral com o presidente da Finlândia, Sauli Niinisto, no Palácio do Itamaraty. “Não precisa derrubar nenhuma árvore para plantar soja ou criar gado”, disse o presidente ao lado de seu contraparte. “O Brasil quer ter Fundo Amazônia que ajude países que ainda tem floresta a preservá-la para gerar empregos”, acrescentou. Leia também Senado aprova Bolsa Família; benefício médio mensal deve ir a R$ 714

Senado aprova MP do Bolsa Família com manutenção do Auxílio Gás; texto vai à sanção de Lula

Agropecuária puxou PIB do 1º tri, avalia IBGE, que projeta destaque do setor em exportação Niinisto declarou que “salvar a Amazônia” é algo muito importante para a Finlândia e que, apesar de o País não fazer parte do Fundo Amazônia, faz contribuições para a área ambiental via Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Estadão conteúdo