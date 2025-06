Lula recebe presidente do Benin e reforça cooperação com país africano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, na tarde desta quarta-feira (25), no Palácio do Planalto, em Brasília, o presidente do Benin, Patrice Talon, para uma reunião bilateral que reforça o compromisso do Brasil com o fortalecimento das relações com o continente africano.

Esta foi a segunda visita oficial de Talon ao Brasil, repetindo o encontro ocorrido em maio de 2023. Durante a reunião, os chefes de Estado discutiram formas de ampliar a cooperação entre os dois países, com destaque para áreas estratégicas como agricultura e ensino técnico profissionalizante. As informações são da Agência Brasil.

Outro ponto relevante do encontro foi o debate sobre a criação de uma conexão aérea direta entre Brasil e Benin, medida que visa impulsionar o comércio bilateral e promover o turismo de negócios e lazer entre os dois países.

“Reiterei a prioridade do nosso governo com o continente africano e determinei a organização de missão com o propósito de examinar projetos concretos de cooperação com o Benin”, escreveu o presidente Lula em suas redes sociais, ao destacar o encontro.

País estratégico na África Ocidental

Localizado no Golfo da Guiné, o Benin é um pequeno país da África Ocidental, com população de pouco mais de 10 milhões de habitantes. Sua economia é majoritariamente agrária, e o idioma oficial é o francês — herança do período de colonização europeia.

Cooperação técnica e empresarial

Após a reunião no Planalto, Patrice Talon teve uma série de encontros com representantes de instituições brasileiras no Palácio Itamaraty. Entre elas, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI). As conversas giraram em torno de parcerias técnicas, investimento em agricultura sustentável e promoção turística.

A iniciativa sinaliza o interesse mútuo em estreitar laços diplomáticos e comerciais e abre caminho para novos projetos bilaterais entre Brasil e Benin, reforçando a diplomacia brasileira no continente africano.