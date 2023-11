Lula recebe Flávio Dino no Palácio da Alvorada; ministro deve ser indicado para o STF

A expectativa é que ele seja anunciado ainda nesta segunda-feira, 27, como a indicação de Lula para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF)

O ministro da Justiça, Flávio Dino, acaba de chegar ao Palácio do Alvorada, onde conversará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A expectativa é que ele seja anunciado ainda nesta segunda-feira, 27, como a indicação de Lula para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

O presidente da República embarcará nesta tarde para Riade, capital da Arábia Saudita, em uma viagem que incluirá sua participação na Conferência do Clima, em Dubai. Antes de viajar, ele também deve divulgar o nome de Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República (PGR), como adiantou a Coluna do Estadão.

As indicações precisam passar pelo crivo do Senado, onde os dois nomes serão sabatinados pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), presidida por Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Após essa etapa, os nomes são submetidos ao plenário da Casa.

Lula se reuniu com ministros do STF

Lula promoveu um jantar no Alvorada, na quinta-feira, 23, com os ministros do STF Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin. Foi uma tentativa de distensionar o ambiente depois que o Senado aprovou uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para restringir poderes da Corte. A PEC contou com o apoio do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), o que foi considerado pelos magistrados como uma “traição”.

Dino e o ministro Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União (AGU), também estavam presentes ao jantar. Messias e o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, disputavam a vaga do STF com o titular da Justiça. Sob reserva, ministros disseram que, após a saída de Dino e de Messias da reunião no Alvorada, Lula confirmou a eles suas escolhas.

O Estadão apurou que Alcolumbre garantiu a Lula a marcação das sabatinas no menor tempo possível, antes do recesso parlamentar, que começa em 22 de dezembro. Alcolumbre criou problemas para o presidente nos últimos tempos, mas, recentemente, se reaproximou do Palácio do Planalto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo