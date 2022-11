Lula: radicalismo, ignorância e bolsonarismo ainda estão vivos

O presidente eleito criticou Bolsonaro ao falar que ele desmontou todo o aparato de fiscalização para preservar o meio ambiente

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou neste sábado com a comunidade brasileira em Lisboa e, em discurso de cerca de 30 minutos, defendeu a democracia, a responsabilidade fiscal e investimentos em educação. “A gente derrotou o Bolsonaro nas eleições, mas o radicalismo, a ignorância e o bolsonarismo ainda estão vivos e precisamos derrotá-los”, disse à plateia reunida em auditório do Instituto Universitário de Lisboa (Iscte).

“Sei que vou pegar um País com dificuldade”, afirmou o presidente, defendendo o combate à fome. “A fome é assustadora.” O presidente eleito também falou em diversos momentos sobre a necessidade de investir em educação. “Não existe nada para garantir mais igualdade do que educação”, disse ele. “Estudar é o investimento mais extraordinário.”

O petista falou ainda sobre as redes sociais em seu discurso, destacando que é um lugar que se transformou em uma “fábrica de mentiras”, que tem “muito mau caratismo, muita gente do mal” e prometeu que vai derrotar o bolsonarismo “sem usar os métodos que eles usaram contra nós”. “Não queremos perseguição, violência, queremos um País em paz”, disse, pedindo que seus eleitores não briguem com fanáticos que os xinguem na rua.

“A democracia não é um pacto de silêncio, ela é um movimento”, afirmou Lula. “Eu perdi três eleições e cada eleição que eu perdi eu voltava para casa e me preparava para a outra”, disse o petista, destacando que os bolsonaristas não souberam perder. “A democracia é tão grande que temos até um grupo de bolsonaristas gritando.”

“Queremos muito pouco, apenas o que é essencial, o que está na Bíblia, na nossa Constituição, na declaração universal dos direitos humanos”, afirmou Lula, em meio a aplausos. O discurso foi transmitido ao vivo pelas redes sociais do petista.

Lula disse que o Brasil, com sua vitória, voltou a ganhar importância na comunidade internacional. “Sentido isso na COP27”, afirmou. “O Brasil se dá com todo mundo e todo mundo gosta do Brasil e de repente esse País ficou isolado”, completou Lula disse que Jair Bolsonaro não recebeu nenhum presidente em Brasília e não foi convidado para lugar nenhum no exterior. “Ele foi uma vez na Rússia. Ficou implorando que alguém fosse ao Brasil.”

