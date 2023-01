Lula quer nos próximos dias começar agenda por Estado, diz Rui Costa após reunião

Rui Costa afirmou que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, quer nos próximos dias começar sua agenda pelos Estados

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta sexta-feira, 6, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, quer nos próximos dias começar sua agenda pelos Estados. “Presidente Lula encerrou a reunião falando do seu otimismo, da vontade e da determinação de nos próximos dias já fazer agenda nos Estados, com entregas e ações concretas de cada pasta”, disse Costa, à imprensa após o fim da primeira reunião ministerial do terceiro mandato de Lula.

Ele classificou o encontro como “extraordinário”. “Onde o presidente abriu a reunião falando de suas expectativas do povo brasileiros. Em seguida falou o vice-presidente e ministros que têm ações transversais, com orientações de fluxos e diretrizes. Praticamente todos os ministros fizeram uso da palavra, além dos três líderes do governo”, relatou.

Visita aos ministérios

O ministro da Casa Civil afirmou também que a partir da próxima terça-feira, 10, irá começar a visita da pasta aos ministérios, agenda que tem prometido realizar.

Segundo ele, nos encontros, a Casa Civil irá ouvir sugestões de prioridades de cada ministro e conversar sobre as ações que deverão ser tratadas com metas dos 100 primeiros dias de governo

Minha Casa Minha Vida

Rui Costa reforçou ainda que o Executivo irá priorizar, por exemplo, a retomada do Minha Casa Minha Vida, com ações concretas de entrega também em outras áreas, como conclusão de escolas e creches que estão paralisadas, já no primeiro semestre

“Vamos priorizar e dar sequência de atos concretos, com retomada do MCMV, ações concretas da educação com entrega no primeiro semestre de escolas e creches que estão paralisadas. Vamos hierarquizar pelo maior percentual de execução para o menor, para fazer entregas o mais rápido possível”, afirmou.

Encontro com 37 ministros e líderes

Promovido desde a manhã desta sexta-feira na Sala Suprema do Palácio do Planalto, o encontro reuniu Lula, os 37 ministros e os líderes do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), na Câmara, José Guimarães (PT-CE), e no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

Estadão Conteúdo