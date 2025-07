Lula propõe ao Congresso criação do Dia Nacional da Consolidação da Independência

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou nesta terça-feira (1º) ao Congresso Nacional um projeto de lei que propõe instituir o dia 2 de julho como o Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil. A proposta reconhece a expulsão definitiva das tropas portuguesas do território brasileiro, ocorrida na Bahia em 1823, um ano após o grito de Independência dado por Dom Pedro I, em 7 de setembro de 1822.

Atualmente, o 2 de julho é feriado estadual na Bahia, celebrado como marco da Independência do estado. Com o novo projeto, o governo busca dar reconhecimento nacional à data, destacando a participação decisiva dos baianos no processo de libertação do país. As informações são da Agência Brasil.

“É verdade que Dom Pedro fez o grito da Independência, todo mundo sabe disso, mas pouca gente sabe que foi no dia 2 de julho de 1823 que, na Bahia, os baianos conseguiram fazer com que os portugueses voltassem para Portugal definitivamente”, afirmou Lula em vídeo publicado nas redes sociais.

No vídeo, o presidente aparece ao lado do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do líder do governo no Senado, Jacques Wagner (PT-BA), ambos ex-governadores da Bahia. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Sidônio Palmeira, também baiano, acompanhava a gravação.

Lula destacou ainda a ausência do tema nos materiais escolares: “Isso não é conhecido da História porque não está nos livros didáticos brasileiros. A aprovação desse projeto e a promulgação vão mostrar que, além de Dom Pedro, o povo baiano teve muito a ver com a nossa Independência”.

O presidente embarcou na tarde desta terça-feira para Salvador, onde participará de eventos comemorativos ao 2 de julho. Em seguida, seguirá diretamente para Buenos Aires, na Argentina, onde participará da Cúpula do Mercosul, marcada para quinta-feira (3).