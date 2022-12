Lula prepara anúncio de Jean Paul Prates como presidente da Petrobras

O parlamentar foi um dos coordenadores do grupo técnico de Minas e Energia do gabinete de transição do novo governo

Julia Chaib e Catia Seabra

Brasília, DF O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou o senador Jean Paul Prates (PT-RN) para assumir a presidência da Petrobras e pretende anunciá-lo na próxima semana. A ideia é divulgar o nome com a próxima leva de ministros, o que deve ocorrer na terça-feira (27). O parlamentar foi um dos coordenadores do grupo técnico de Minas e Energia do gabinete de transição.

Integrantes do PT dizem que não há impedimento legal para que ele ocupe o posto –ou seja, não seria necessário alterações na Lei das Estatais para que a nomeação seja realizada. O estatuto da Petrobras inclui a restrição a integrantes de campanhas políticas. Como mostrou o jornal Folha de S.Paulo, especialistas e conselheiros da estatal ainda não têm avaliação sobre possíveis restrições ao nome de Prates. O senador buscou se afastar formalmente da campanha de Lula e não assumiu funções de coordenação no processo. Ele ajudou nas discussões a respeito de políticas para a área durante a formulação do plano de governo. O economista e cientista social William Nozaki, que integrou o grupo de trabalho de Minas e Energia do gabinete de transição, é citado como um dos cotados para uma diretoria da Petrobras. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Com a ida de Prates para a estatal, o senador Alexandre Silveira (PSD-MG) é o mais cotado para o Ministério de Minas e Energia. A pasta inicialmente contemplaria o MDB. A bancada do partido no Senado, porém, abriu mão da indicação para o PSD. Durante a transição, o futuro indicado para a Petrobras defendeu a criação de algum mecanismo que sirva como “colchão de amortecimento” para as flutuações dos preços dos combustíveis. Prates também acrescentou que a política de preços de combustíveis é “do governo”, não da Petrobras. “Quem define política de preço de qualquer coisa no país, se vai intervir ou não, se vai ser livre ou não, se vai ser internacional ou não, é o governo. O que está errado e a gente tem que desfazer de uma vez por todas é dizer que a Petrobras define política de preços de combustível. Não vai ser assim. Vai seguir a política do governo? Claro”, afirmou.

Prates também disse que o novo conselho da Petrobras deve rever a política de distribuição de dividendos. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE