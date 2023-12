Lula participa de almoço com terceiro grupo de brasileiros repatriados da Faixa de Gaza

Eles foram recebidos no Egito por autoridades da embaixada e transportados da fronteira até a capital Cairo, onde passaram uma noite

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta segunda-feira, 25, no dia de Natal, de um almoço com o terceiro grupo de brasileiros repatriados da Faixa de Gaza que desembarcaram no último sábado em Brasília. O evento será às 12 horas, no Hotel de Trânsito na Base Aérea da capital do País

Inicialmente, o Itamaraty informou que 32 pessoas deixaram o enclave palestino mas, segundo informações da Força Aérea Brasileira (FAB), responsável pela aeronave, só 30 embarcaram. Os outros dois teriam ficado de fora do voo por questões médicas

Os brasileiros e familiares deixaram a Faixa de Gaza na quinta-feira, 21. Eles foram recebidos no Egito por autoridades da embaixada e transportados da fronteira até a capital Cairo, onde passaram uma noite. Na sexta-feira, o grupo embarcou com destino a Brasília.

O mesmo voo da FAB que foi ao Egito buscar os brasileiros levou, na ida, seis toneladas de ajuda humanitária, incluindo purificadores de água e equipamentos para geração de energia.

Desde o início da guerra, 1.555 brasileiros foram resgatados, sendo a maioria de Israel, mas também de Gaza e da Cisjordânia, território palestino ocupado que vive uma escalada da violência em meio à guerra. No caso da Faixa de Gaza, a operação de resgate é considerada mais complexa, já que o enclave está sob cerco israelense. A única saída é por Rafah, na fronteira com o Egito, e é preciso ter autorização para passar.

O trecho foi reaberto em 1º de novembro pela primeira vez desde o início da guerra para palestinos feridos e cidadãos estrangeiros, que têm sido liberados aos poucos. O primeiro grupo de brasileiros só foi autorizado a sair no dia 10 do mesmo mês.

