Lula parabeniza Seleção por vitória

“Animados com o resultado? Parabéns aos nossos jogadores”, escreveu Lula, vestindo a camisa amarela, nas redes sociais

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), comemorou nesta segunda-feira (5) a vitória do time do Brasil por 4 a 1 contra a Coreia do Sul, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo masculina de futebol, realizada no Qatar. Lula questionou os seus seguidores se estavam animados com a goleada e parabenizou os jogadores pelo resultado conquistado.

“Animados com o resultado? Parabéns aos nossos jogadores”, escreveu Lula, vestindo a camisa amarela, nas redes sociais.

O PT também vibrou com o resultado do Brasil, mas cometeu gafe e escorregou no português. “Jogasso (sic), só emoção! O hexa vem! Boa, Brasil”, ressaltou a legenda. A palavra “jogaço”, no entanto, se escreve com “ç”.

Em 12 minutos de jogo, o time de Tite já tinha 2 a 0 no placar e a vaga encaminhada às quartas de final da Copa do Mundo. O baile continuou e, com 28 minutos jogados, o Brasil fez o terceiro. E aos 35 minutos, Lucas Paquetá invadiu a área e bateu bonito, de direita: 4 a 0 no intervalo.

Foi a primeira vez que o Brasil fez quatro gols apenas no primeiro tempo desde 1954, na vitória por 5 a 0 sobre o México, na Copa do Mundo da Suíça.

A Coreia diminuiu o placar no segundo tempo, com um golaço de Paik Seung-Ho de fora da área. Mas foi só. Com o resultado, a Seleção brasileira irá enfrentar a Croácia, que venceu o Japão mais cedo, nas quartas de final.

NEYMAR NÃO CUMPRE PROMESSA A BOLSONARO

Ao marcar o segundo gol da Seleção contra a Coreia do Sul, Neymar comemorou com os companheiros e foi às arquibancadas abraçar Alex Telles, que sofreu uma lesão no joelho direito e está fora do torneio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assim, o camisa 10 não cumpriu a promessa que fez ao presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a campanha eleitoral no Brasil, que seria dedicar a ele seu primeiro gol na Copa do Mundo do Qatar.

“A Copa está próxima. Seria tudo maravilhoso, Bolsonaro reeleito, Brasil campeão e todo mundo feliz”, disse o atacante, na ocasião, ao acompanhar uma live do então candidato à reeleição.