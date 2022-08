Lula: O que está em jogo nesse instante é a democracia contra o fascismo

‘Não estamos fazendo uma campanha normal, não uma campanha comum, um partido contra outro, não é uma ideia contra outra ideia’

No primeiro comício de sua campanha, em Belo Horizonte (MG), o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quinta-feira, 18, que a disputa eleitoral contra o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, é o enfrentamento da democracia e do fascismo.

“Não estamos fazendo uma campanha normal, não uma campanha comum, um partido contra outro, não é uma ideia contra outra ideia. O que está em jogo nesse instante é a democracia contra o fascismo, é a democracia ou a barbárie. O que está em jogo nesse instante é garantir que 33 milhões de brasileiros possam tomar café, almoçar e jantar todos os dias ou morrer de fome”, declarou Lula, em um discurso emocionado e em alto tom.

O mesmo tom em defesa da democracia foi adotado pelo candidato a vice de Lula, Geraldo Alckmin (PSB). “A democracia brasileira está sob ameaça. E esta é a terra da liberdade. Em Minas Gerais se respira liberdade. E é nesta terra da liberdade que nós começamos esta campanha cívica”, afirmou o ex-governador.

Estadão Conteúdo