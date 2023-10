Lula nomeia para gabinete da Presidência advogado que trabalhou no escritório de Zanin

O advogado Luis Henrique Pichini Santos foi nomeado para o cargo de assessor do gabinete adjunto da Presidência da República

O advogado Luis Henrique Pichini Santos foi nomeado para o cargo de assessor do gabinete adjunto de Informações em Apoio à Decisão do Gabinete Pessoal da Presidência da República. A nomeação de Pichini, que trabalhou no escritório Teixeira Martins & Advogados, do agora ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, foi publicada no Diário Oficial da União da última terça-feira, 10.

De acordo com seu perfil nas redes sociais, Pichini trabalhou por pouco mais de quatro anos na empresa de advocacia de Zanin como advogado criminalista. Na época, o agora ministro do STF já era advogado de Luiz Inácio Lula da Silva nos processos da Lava Jato.

Esta não é a primeira nomeação do governo de pessoas que ajudaram Lula durante o período da Lava Jato. No final de setembro, o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, liberou o agente da Polícia Federal Paulo Rocha Gonçalves Júnior para assumir o cargo na Presidência da República. O agente é conhecido como Paulão. Ele foi uma espécie de carcereiro do hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva enquanto o petista estava preso na sede da PF em Curitiba.

Paulão, como é conhecido, virou amigo e homem de confiança de Lula. Participou da equipe de segurança do petista na campanha de 2022 e, depois, no governo.

Estadão Conteúdo