Lula não fugiu da raia, diz Dilma ao cutucar Bolsonaro sobre ida aos EUA

A ex-presidente Dilma Rousseff foi aplaudida de pé quando seu nome foi citado no vídeo exibido em homenagem ao aniversário do PT

A ex-presidente Dilma Rousseff alfinetou nesta segunda-feira (13), durante discurso no evento em comemoração aos 43 anos do PT, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está nos Estados Unidos desde dezembro do ano passado.

“Saúdo, obviamente, o nosso grande líder. Aquele líder que caminhou de cabeça erguida. Não fugiu, não correu, não se esquivou, não saiu do Brasil. Ficou aqui e enfrentou os 580 dias de prisão. Muitas pessoas aconselharam o presidente a ir embora do país. Por que voltamos seis anos depois? Porque teve uma liderança que não ‘fugiu da raia’. Encarou e enfrentou”, disse Dilma.

Acontece nesta segunda-feira à noite, com a presença do presidente Lula (PT), um ato político de comemoração de 43 anos do Partido dos Trabalhadores, celebrados na última sexta (10).

Com o auditório do evento realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães parcialmente cheio, participaram governadores, ministros —mesmo os filiados a outros partidos—, senadores, deputados e quadros históricos do partido.

Nesta terça-feira (14), o PT realiza jantar de aniversário também em Brasília com objetivo de arrecadar fundos para o partido. As doações pedidas vão até R$ 20 mil.

Lula não vai ao jantar de terça-feira. O presidente irá para a Bahia com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para estrear as inaugurações do seu terceiro mandato.