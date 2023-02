Lula mostra otimismo, prevê crescimento e pede paciência aos brasileiros

No dia em que começam oficialmente os anos jurídico e legislativo no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou um vídeo

No dia em que começam oficialmente os anos jurídico e legislativo no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou um vídeo no Twitter lembrando que está há um mês no comando do País. A gravação de pouco mais de 2 minutos mostra bastante otimismo e pede paciência aos brasileiros. Ao final, o chefe do Executivo promete voltar em um mês para atualizar sobre a situação do governo.

“Eu tenho certeza de que o Brasil vai voltar a crescer”, previu Lula, que já disse algumas vezes não ser adepto das redes sociais. Seu antecessor, Jair Bolsonaro, no entanto, fazia uso contínuo dessas ferramentas para falar com a população e até fazer anúncios oficiais. “Eu tenho recebido e tenho conversado com muita gente. Está todo mundo otimista e eu sou o mais otimista dos brasileiros.”

Em outros trechos, o presidente também quis passar uma imagem positiva. “Depois de todas as dificuldades que vimos na transição, de todo o desmonte que foi feito pelo ex-presidente, nós vamos reconstruir este País”, afirmou. “As coisas vão acontecer da forma mais extraordinária possível”, garantiu.

O chefe do Executivo prometeu melhorar a qualidade da saúde e do salário da população. “A gente vai tratar do povo com muito mais dignidade, decência e respeito”, enumerou. Lula pediu tranquilidade aos “amigos e amigas” e avaliou que o País “está entrando nos eixos”. “A democracia está fazendo você voltar a sorrir, você voltar a acreditar. E eu posso dizer a vocês: acreditem porque vai acontecer.”

Apesar de ter dito que a vida de todos vai melhorar, o presidente pediu que a população esperasse um pouco para começar a ver as coisas começarem a acontecer no País. Citou, por exemplo, que, apesar de ter tomado posse em 1º de janeiro, portanto, há 31 dias completos e mais esta quarta-feira, o governo apenas começou no dia 24, quando os ministérios começaram a ser montados. “Ainda tem ministérios com cargos a serem ocupados”, lembrou.

Ao final, Lula agradece o apoio e a solidariedade da população. “Um pouco de paciência faz com que a gente colha as melhores maçãs, as melhores jabuticabas, as melhores laranjas e, por que não dizer, a gente vai colher os melhores dias que vamos viver neste País.”

Estadão Conteúdo