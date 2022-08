Lula mantém apoio de ‘vulneráveis’, e Bolsonaro retoma eleitor ‘seguro’ de renda, diz Datafolha

A terceira via, representada principalmente por Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB), varia dentro das margens em cada grupo

Júlia Barbon

Rio de Janeiro, RJ

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve no último mês seu eleitorado vulnerável, aquele com baixa renda e instabilidade financeira. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL) retomou os chamados seguros, com maior renda e estabilidade.

O petista viu sua vantagem no grupo mais pobre cair em julho, mas na pesquisa Datafolha realizada entre 16 e 18 de agosto sustentou a distância para o rival. Variou positivamente de 54% para 56%, enquanto o atual mandatário oscilou no sentido contrário, de 24% para 23%.

Bolsonaro, que havia perdido a dianteira entre o segmento mais rico na rodada anterior do levantamento, por sua vez, recuperou a primeira posição nesse público. Saltou de 33% para 43%, ultrapassando o adversário, que variou de 40% para 36%.

A análise do instituto tem o objetivo de traçar um perfil mais completo do eleitor, agregando não só o quanto ele ganha mensalmente, mas também o seu tipo de ocupação -as duas variáveis têm uma grande influência no voto.

O grupo de vulneráveis, por exemplo, que representa 35% do eleitorado, ganha até dois salários mínimos por família, é majoritariamente feminino, tem idade média de 40 anos e índices acima da média de não escolarizados e não brancos.

Metade deles recebe ou mora com alguém que recebe o Auxílio Brasil, o que indica que o aumento do benefício pago pelo governo de R$ 400 para R$ 600 ainda não gerou impacto significativo nas intenções de voto do presidente entre esse público.

Já os seguros são 20% do eleitorado, recebem de dois a cinco salários mensais, são majoritariamente homens, têm idade média de 45 anos e índices acima da média de ensino superior e brancos. A margem de erro, que em geral é de dois pontos percentuais, sobe para três entre eles.

Nessa análise são considerados também outros três grupos.

Os chamados resilientes, que assim como os vulneráveis ganham até dois salários mínimos mensais, mas são financeiramente estáveis, preferem Lula com folga (53% contra 24%) e não tiveram uma oscilação significativa. Eles somam 18% dos eleitores, com margem de erro de três pontos.

Os amparados, com renda instável porém mais alta (acima de dois salários), continuam se dividindo entre os dois candidatos. Se em julho ambos possuíam 38% dos votos, agora Lula tem 40% e Bolsonaro, 41%. Correspondem a 18% do total, com margem também de três pontos.

Já os superseguros, estáveis e ainda mais ricos (acima de cinco salários mínimos), representam 9% do eleitorado e tiveram uma oscilação positiva de Bolsonaro. O presidente passou de 42% para 47% -dentro da margem de quatro pontos- enquanto Lula permaneceu nos 34%.

A terceira via, representada principalmente por Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB), varia dentro das margens em cada grupo. Ciro vai numericamente melhor entre os resilientes, amparados e seguros (8%) e Tebet, entre os superseguros (5%).

Nessa última rodada foram entrevistadas 5.744 pessoas com 16 anos ou mais em 281 cidades. O levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 09404/2022.

Para chegar aos cinco segmentos, o Datafolha separou os eleitores em três estratos.

Os economicamente ativos estáveis (assalariados registrados, funcionários públicos, profissionais liberais, aposentados), os ativos instáveis (assalariados sem registro, autônomos, freelancers, desempregados procurando emprego) e os não ativos (estudantes, donas de casa e desempregados que não buscam emprego).

A opinião dos grupos considerados na análise também varia sobre outros pontos. O avanço de Bolsonaro entre os seguros e os superseguros, por exemplo, pode ser explicado por uma melhora na avaliação de seu governo entre eles, ao mesmo tempo em que houve piora nos outros públicos.

Enquanto 41% do grupo mais rico e estável diz que sua situação econômica pessoal melhorou nos últimos meses, 50% dos vulneráveis veem uma piora na sua realidade financeira.

ENTENDA AS CATEGORIAS CRIADAS PELO DATAFOLHA

Vulneráveis

Quanto ganham: até 2 salários mínimos por família, com renda instável

Quem são: grupo é majoritariamente feminino, com idade média de 40 anos, e tem índices acima da média de não escolarizados, desempregados, nordestinos e não brancos. Metade recebe ou mora com alguém beneficiado pelo Auxílio Brasil

Quem preferem: Lula (56%)

Fatia do eleitorado: 35%

Margem de erro na pesquisa: 2 pontos percentuais

Resilientes

Quanto ganham: até 2 salários mínimos por família, com renda estável

Quem são: grupo também é majoritariamente feminino, com idade média de 50 anos, e tem índices acima da média de pessoas com ensino fundamental e aposentados

Quem preferem: Lula (53%)

Fatia do eleitorado: 18%

Margem de erro na pesquisa: 3 pontos percentuais

Amparados

Quanto ganham: acima de 2 salários mínimos por família, com renda instável

Quem são: grupo é majoritariamente masculino, com idade média de 37 anos, inclui não economicamente ativos, como estudantes, e tem índices acima da média de brancos, com ensino médio ou superior e moradores do Sudeste

Quem preferem: Lula e Bolsonaro empatam (40% e 41%)

Fatia do eleitorado: 18%

Margem de erro na pesquisa: 3 pontos percentuais

Seguros

Quanto ganham: de 2 a 5 salários mínimos por família, com renda estável

Quem são: grupo é majoritariamente masculino, com idade média de 45 anos, e tem índices acima da média de ensino superior, brancos, moradores do Sudeste e do Sul, assalariados registrados e funcionários públicos

Quem preferem: Bolsonaro (43%)

Fatia do eleitorado: 20%

Margem de erro na pesquisa: 3 pontos percentuais

Superseguros