Lula mantém agenda no Alvorada e se encontra com Rui Costa às 15h

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue agenda de trabalho, nesta sexta-feira, 31, no Palácio da Alvorada, completando uma semana sem despachar no Palácio do Planalto, após ter sido diagnosticado com pneumonia e influenza A. Às 15h, o chefe do Executivo irá se reunir com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que estava em recuperação de uma forte gripe.

Como de costume, o dia de trabalho do presidente tem início com um encontro entre Lula e os ministros da Secretaria das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo. Às 10h30, o chefe do Executivo se reúne com o Advogado-Geral da União, Jorge Messias.

O último encontro do dia está previsto para ocorrer às 15h com Rui. Conforme mostrou o Estadão/Broadcast, após ter se encontrado com Lula na semana passada, o ministro da Casa Civil foi diagnosticado com uma forte gripe e ficou fora das agendas nesta semana. Nesta quinta-feira, 30, contudo, Rui já retornou ao trabalho e se reuniu à tarde com Lula no Palácio da Alvorada, em encontro fora da agenda oficial.



Desde a sexta-feira da semana passada, dia 24, quando foi diagnosticado com pneumonia e influenza A, o presidente despacha no Palácio da Alvorada. Na quarta-feira, 29, Padilha havia falado à imprensa que a expectativa era que Lula retornasse ao Planalto até o final da semana.

