Lula lidera pesquisa CNT/MDA com 42,2% contra 28% de Bolsonaro

Em pesquisa realizada pela CNT/MDA, nesta segunda-feira (21), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apareceu novamente na dianteira da corrida eleitoral presidencial marcada para outubro deste ano. São 14 pontos à frente do presidente Jair Bolsonaro (PL) na preferência do eleitorado.

De acordo com o levantamento, Lula tem 42,2% da preferência do eleitorado, ante 42,8% na pesquisa anterior feita em dezembro. Bolsonaro soma 28%, contra 25,6% no levantamento anterior.

Ciro Gomes (PDT) e o ex-ministro e ex-juiz Sergio Moro (Podemos) aparecem próximos. 6,7% e 6,4%, respectivamente. Melhor para o pdtista, que tinha 4,9% na pesquisa anterior, ante 8,9% em dezembro. Os demais possíveis candidatos não chegam à casa de 2%.

Em uma simulação de segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 53,2% contra 35,3% — na pesquisa anterior o petista tinha 52,7% contra 31,4%.

Avaliação do governo

A pesquisa avaliou que os 25,9% dos entrevistados disse ter uma visão positiva da gestão do governo Bolsonaro, contra 47,9%. O percentual dos que veem o governo como regular é de 30,4%, ante 24,2% no levantamento anterior.

Além disso, 33,9% disseram aprovar o desempenho pessoal de Bolsonaro, contra 33,2% na pesquisa anterior, e 61,4% desaprovam, ante 62,3% em dezembro.

Para a pesquisa encomendada pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT), o instituto MDA ouviu 2.002 pessoas entre os dias 16 e 19 de fevereiro. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.