Lula lamenta morte de Zagallo e diz que ex-atleta era exemplo de brasileiro que não desistia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte do ex-jogador Mario Jorge Lobo Zagallo, ontem, aos 92 anos. De acordo com o presidente, Zagallo “era o exemplo de brasileiro que não desistia nunca”.

“Mario Jorge Lobo Zagallo foi um dos maiores jogadores e técnicos de futebol de todos os tempos, um grande vencedor e símbolo de amor pela seleção brasileira e pelo Brasil”, escreveu o presidente no X, antigo Twitter, na manhã deste sábado.

Na publicação, Lula citou a trajetória do ex-jogador, único tetracampeão do mundo. “Maior vencedor individual da história da Copa do Mundo, sendo campeão duas vezes como jogador, campeão e vice campeão como treinador e campeão como coordenador da seleção em 1994. O único a participar de quatro conquistas mundiais, dirigiu o maior time de futebol da história, a seleção brasileira de 1970”, escreveu.

Na mensagem, o chefe do Executivo federal classificou Zagallo como corajoso, dedicado, apaixonado e supersticioso – ele era obcecado pelo número 13. “Zagalo era exemplo de brasileiro que não desistia nunca. É essa lição e espírito de carinho, amor, dedicação e superação que ele deixa para todo o nosso país e para o futebol mundial”, comentou.

Ao final da publicação, Lula prestou solidariedade aos familiares, amigos e administradores do ex-jogador.

A morte foi comunicada pelo perfil oficial de Zagallo no Instagram na noite de ontem. Com a saúde fragilizada, o ex-jogador passou por várias internações nos últimos anos. Ele estava internado no Hospital Barra DOr desde o dia 26 de dezembro. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos.

Estadão Conteúdo