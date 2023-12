Lula ironiza governo anterior com comparação econômica

Durante a campanha eleitoral, Lula fez diversas promessas econômicas, dentre elas, a renovação do Bolsa Família

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou na rede social ‘X’, antigo Twitter, uma imagem com pontos importantes da economia comparados entre 2022, quando Jair Bolsonaro (PL) estava no poder, e este primeiro ano de seu terceiro mandato.

Durante a campanha eleitoral, Lula fez diversas promessas econômicas, dentre elas, a renovação do Bolsa Família, o fim do teto de gastos e o aumento real do salário mínimo.

Você lembra do que uma turminha dizia sobre como seria 2023? Das previsões apocalípticas? Então… pic.twitter.com/1r6JzjjVJk — Lula (@LulaOficial) December 13, 2023

Ontem (12), na abertura da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o Conselhão, Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda do governo petista, se mostrou otimista em relação à política econômica do Brasil em 2024, e citou a queda na taxa do desemprego, da inflação e dos juros que, segundo ele, “começaram a cair de forma consistente”.

O ministro ainda disse que a economia deve bater 3% de crescimento, e que 2023 deve terminar o ano com 2 milhões de empregos formados. “Apesar da transição e problemas criados em 2022, conseguimos fazer uma boa agenda para o País”, completou Haddad.