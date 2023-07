Lula: Hoje comemoramos principal etapa da independência brasileira

Durante o trajeto, populares fizeram coro de apoio ao presidente e comemoraram a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio da Silva (PT) disse neste domingo, 2, durante cortejo popular que comemora a independência do Brasil na Bahia, que a capital do Estado, Salvador, se torna hoje a “capital provisória” do País. Classificando o 2 de julho como “a principal etapa da independência brasileira”, o presidente destacou que nesta data “a gente precisa compreender que Salvador se torna capital provisória pela manifestação e exuberância do povo baiano”.

“Dom Pedro gritou independência ou morte, mas quem lutou e morreu foi o povo baiano para conseguir a independência”, disse Lula, que chegou nesta manhã na capital baiana para participar das comemorações.

O presidente participou do tradicional desfile ao lado do governador do Estado, o petista Jerônimo Rodrigues, e da sua esposa, a primeira-dama Rosângela Silva, a Janja. Durante o trajeto, populares fizeram coro de apoio ao presidente e comemoraram a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Inelegível”, gritaram, durante diversos trechos do trajeto. Em outro trecho do trajeto, o presidente também disse que o País “recuperou a alegria”.

