Menu
Política & Poder
Busca

Lula: Haddad deve estar muito feliz, porque tudo o que ele disse que ia entregar foi entregue

As declarações ocorreram durante uma conversa com jornalistas no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta quinta-feira, 18. Lula ainda destacou que Haddad entregou tudo que prometeu entregar na área econômica.

Redação Jornal de Brasília

18/12/2025 12h51

haddad 12

Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o Congresso nunca teve tantas reuniões com ministros de governo como tem hoje. As declarações ocorreram durante uma conversa com jornalistas no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta quinta-feira, 18. Lula ainda destacou que Haddad entregou tudo que prometeu entregar na área econômica.

“Acho que o Congresso Nacional nunca teve tantas reuniões com ministros brasileiros, sobretudo com o ministro da Fazenda, como tem agora para aprovar as coisas. E pasmem, para aqueles que acreditavam que as coisas não iam dar certo… Conseguimos aprovar 99%”, afirmou o presidente.

Ele declarou ainda que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve estar “muito feliz porque tudo o que ele disse que entregaria foi entregue”.

Lula citou a reforma tributária como uma dessas entregas, dizendo que antes esse tipo de mudança só era feito sob regimes autoritários.

Estadão Conteúdo.

    Continuar lendo

    Você também pode gostar

    Mais Lidas

    Assine nossa newsletter e
    mantenha-se bem informado