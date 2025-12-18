Lula: Haddad deve estar muito feliz, porque tudo o que ele disse que ia entregar foi entregue

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o Congresso nunca teve tantas reuniões com ministros de governo como tem hoje. As declarações ocorreram durante uma conversa com jornalistas no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta quinta-feira, 18. Lula ainda destacou que Haddad entregou tudo que prometeu entregar na área econômica.

“Acho que o Congresso Nacional nunca teve tantas reuniões com ministros brasileiros, sobretudo com o ministro da Fazenda, como tem agora para aprovar as coisas. E pasmem, para aqueles que acreditavam que as coisas não iam dar certo… Conseguimos aprovar 99%”, afirmou o presidente.

Ele declarou ainda que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve estar “muito feliz porque tudo o que ele disse que entregaria foi entregue”.

Lula citou a reforma tributária como uma dessas entregas, dizendo que antes esse tipo de mudança só era feito sob regimes autoritários.

Estadão Conteúdo.