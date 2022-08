Lula faz live com Janones para rivalizar com Bolsonaro sobre auxílio

A live foi reproduzida nas páginas do Facebook de Lula e Janones e também no canal do Youtube do ex-presidente

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma live com o deputado federal André Janones (Avante-MG) em redes sociais para se comprometer em manter o auxílio emergencial de R$ 600 em 2023.

A transmissão de Lula ocorreu ao mesmo tempo em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) dava entrevista ao canal de Rica Perrone no Youtube e em meio à preocupação na campanha petista com o impacto eleitoral do pagamento do benefício no atual governo.

Janones, que tem buscado ampliar a influência de Lula e rivalizar com o presidente nas redes sociais, afirmou que Bolsonaro vai acabar com o auxílio no dia 31 de dezembro. “Lula vai trazer de volta o auxílio emergencial e precisamos que vocês compartilhem essa informação”, afirmou.

“Enquanto você não acabar com a miséria nesse país, não tem como acabar com o auxílio emergencial”, afirmou Lula.

A live foi reproduzida nas páginas do Facebook de Lula e Janones e também no canal do Youtube do ex-presidente. Ao menos 50 mil pessoas assistiram ao vivo. O vídeo alcançou cerca de 20 mil compartilhamentos, minutos após o encerramento da transmissão.

O governo federal liberou a última parcela do Auxílio Brasil no valor de R$ 400 em julho. A partir de agosto, o governo federal ampliou o benefício para R$ 600, que será pago de forma temporária até dezembro.

Segundo Lula, a única forma do auxílio continuar é ele ganhando as eleições. “Não tem explicação para um país como o Brasil as pessoas passarem fome”, afirmou. “É preciso um conjunto de políticas públicas para que a economia volte a funcionar”.