Lula fará pronunciamento na TV em que deve confirmar elevação do mínimo e isenção do IR

RENATO MACHADO

BRASÍLIA, DF

O presidente Luiz Inácio Lula da da Silva (PT) fará um pronunciamento na noite deste domingo (30) em cadeia de rádio e televisão, vésperas do feriado de 1º de maio, dia internacional do trabalho.

Lula vai anunciar a assinatura da medida provisória que eleva o salário mínimo para R$ 1.320 e a nova política de valorização do mínimo, cujo projeto de lei será encaminhado ainda neste ano ao Congresso Nacional.

Também será anunciado a elevação da faixa de isenção de Imposto de Renda para R$ 2.640. O mandatário também vai reafirmar o compromisso de elevar gradualmente essa faixa de isenção até R$ 5 mil até o fim do seu mandato, o que era uma promessa de campanha do petista.

O pronunciamento de Lula está marcado para as 20 horas. Será a primeira vez que o presidente fará uso da cadeia nacional de rádio e televisão neste seu terceiro mandato.

Lula ainda não confirmou oficialmente se vai participar do tradicional ato de 1º de Maio no Vale do Anhangabaú, organizado pelas centrais sindicais. O mandatário manteve o hábito de comparecer ao longo de seus dois primeiros mandatos.

Neste sábado (29), o mandatário chegou a embarcar para São Paulo para um evento privado. No entanto, decidiu retornar a Brasília na tarde do mesmo dia.

O novo valor do mínimo e o aumento gradual da faixa de isenção haviam sido anunciado por Lula ainda em fevereiro. O presidente vai agora oficializar a elevação do mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320, com a assinatura da medida provisória.