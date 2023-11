Lula fala em terrorismo de Israel

Lula aproveitou o momento para acusar Israel de cometer vários atos de terrorismo ao matar crianças e inocentes em seus bombardeios na Faixa de Gaza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu os 32 brasileiros resgatados da Faixa de Gaza, um momento de muita emoção. O grupo que desembarcou na Base Aérea de Brasília ficará hospedado por, pelo menos, dois dias em alojamento da FAB, onde receberá apoio psicológico, cuidados médicos e imunização. Depois desse período, uma parte irá para outras cidades no Brasil, onde ficarão com parentes, e outra será deslocada para um abrigo especializado em acolhimento de refugiados no interior de São Paulo.

Além de recepcionar os repatriados, Lula aproveitou o momento para acusar Israel de cometer vários atos de terrorismo ao matar crianças e inocentes em seus bombardeios na Faixa de Gaza, onde trava uma guerra com o grupo islamista Hamas.

“Se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez (ao matar quase 1.200 pessoas no ataque de 7 de outubro), o Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo, ao não levar em conta que as crianças e as mulheres não estão em guerra”, afirmou o presidente ao receber um voo com repatriados brasileiros de Gaza.

“Não estão matando soldados. Eu nunca vi uma violência tão brutal e desumana contra inocentes”, enfatizou o presidente brasileiro.

Representantes da comunidade judaica no Brasil reagiram ao que consideraram palavras “equivocadas e injustas”, além de “perigosas” de Lula por “equiparar” Israel com o Hamas.

“A comunidade judaica brasileira espera equilíbrio das nossas autoridades”, acrescentou em nota a Confederação Israelita do Brasil, que diz representar cerca de 120 mil judeus brasileiros, a segunda maior comunidade na região.