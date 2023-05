Lula elogia e diz que sucesso do governo parte de Rui Costa, em meio à crise na articulação

“Ele (Rui Costa) é quase que um primeiro-ministro porque tudo o que o presidente assina, eu faço, primeiro tem que passar na mão dele para eu não assinar nada errado”, enalteceu o presidente

Em meio à crise na articulação do governo e liberação de emendas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o sucesso de sua gestão parte do ministro da Casa Civil, Rui Costa A fala ocorreu após derrotas do Planalto no Marco do Saneamento e no projeto de lei das fake news que escancaram a crise na articulação política do petista.

“Ele (Rui Costa) é quase que um primeiro-ministro porque tudo o que o presidente assina, eu faço, primeiro tem que passar na mão dele para eu não assinar nada errado”, enalteceu o presidente, em evento de assinatura de Medida Provisória (MP) para retomada de obras da educação básica, no Ceará, nesta sexta-feira, 12.

Lula alertou que, se alguém quiser mentir para ele, o ministro irá alertá-lo. “Vai dizer: Isso é mentira, não pode assinar, isso não está certo’. Portanto, o sucesso do meu governo parte dele”, elogiou.

Como mostrou o Estadão/Broadcast, Lula mandou pagar R$ 9 bilhões do orçamento secreto negociados pelo antecessor Jair Bolsonaro para acalmar o Congresso. As verbas poderão ser pagas a conta-gotas, conforme o resultado das votações e a fidelidade dos parlamentares. Durante a campanha eleitoral, o petista chegou a dizer que o mecanismo era “a excrescência da política brasileira” e o “maior esquema de corrupção da história”.

Na quarta-feira, 10, em entrevista à GloboNews, o ministro da Casa Civil disse que o governo precisa reconhecer o erro da gestão sobre a derrota do marco do saneamento. Agora, a estratégia do governo é focar para evitar uma nova perda no Senado.

Estadão Conteúdo