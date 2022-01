Lula é convidado a palestrar na Inglaterra pela Cambridge Union

O petista ainda não confirmou sua ida, mas já é listado entre os palestrantes no material de divulgação do evento

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi convidado a palestrar na Câmara da Cambridge Union Society, associação estudantil da Universidade de Cambridge, na Inglaterra.

O grupo foi fundado em 1815 e já recebeu figuras como Winston Churchill, Margaret Thatcher, Bill Gates, Stephen Hawking e Bernie Sanders. Os debates organizados pela Cambridge Union começam a ser realizados neste mês e vão até março.

“É uma honra para nós receber o presidente Lula que, sucedendo a visita de Michelle Bachelet na condição de Alta Comissária para os Direitos Humanos da ONU, será o primeiro líder latino-americano a palestrar na Câmara”, afirmou a Cambridge Union em carta.

O petista ainda não confirmou sua ida, mas já é listado entre os palestrantes no material de divulgação do evento, mesmo sem data para a eventual presença do brasileiro. O convite ocorre após sua viagem à Europa, em novembro do ano passado, quando o ex-presidente foi aplaudido pelo Parlamento Europeu e recebido pelo presidente francês, Emmanuel Macron.

A próxima viagem prevista pela equipe de Lula será ao México, no mês que vem. Ele irá ao país a convite do presidente de esquerda Andrés Manuel López Obrador, com quem deve se encontrar. O roteiro incluirá ainda compromissos com representantes de partidos e do Parlamento.

A situação da Covid, com o avanço da variante ômicron, é monitorada pela comitiva do petista, já que imprevistos relacionados à pandemia poderão alterar o cronograma no México e outras eventuais missões dele ao exterior.