Lula diz que vai criar ministérios da Igualdade Racial e dos Povos Originários

Lula participa nesta quarta-feira de uma caminhada no complexo de favelas da capital fluminense ao lado do prefeito Eduardo Paes (PT)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na manhã desta quarta-feira, 12, durante ato de campanha no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, que, caso eleito, vai criar o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério dos Povos Originários. O candidato do PT à Presidência da República voltou a criticar o presidente Jair Bolsonaro (PL) e a pedir que os nordestinos não votem no atual mandatário.

“Quero voltar à Presidência pra mostrar à elite que de novo um metalúrgico vai consertar esse país. A gente vai criar o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério dos Povos Originários. Esse país terá um ministro indígena”, disse.

Lula participa nesta quarta-feira de uma caminhada no complexo de favelas da capital fluminense ao lado do prefeito Eduardo Paes (PT), dos candidatos derrotados ao governo do Estado, Marcelo Freixo (PSB), e ao Senado, André Ceciliano (PT) e Alessandro Molon (PSB), entre outros apoiadores.

Estadão Conteúdo