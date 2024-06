Lula diz que pessoa que ele escolher para o BC também deve ter na cabeça meta de crescimento

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, aproveitou a entrevista que concedeu, na manhã desta terça-feira à Rádio CBN, para tecer mais críticas presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e dizer que vai escolher o novo dirigente da instituição com foco no compromisso do crescimento do País. “A pessoa que eu escolher para o BC também deve ter na cabeça a meta de crescimento, vou escolher um presidente do Banco Central que seja uma pessoa que tenha compromisso com o desenvolvimento do País e o controle da inflação”, emendou.

Nas críticas à autoridade monetária, Lula disse duvidar que Campos Neto tenha mais autonomia do que Henrique Meirelles (que presidiu o BC pelos oito anos de seus dois primeiros mandatos no Palácio do Planalto, de 2003 a 2010). “O que é importante, é saber a quem Campos Neto é submetido”, questionou. E voltou a dizer que o novo presidente do Banco Central será uma pessoa madura, calejada, responsável, que tenha respeito pelo cargo que exerce e que não se submeta às pressões do mercado.

Na entrevista, Lula criticou também o jantar oferecido, na semana passada, pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a Campos Neto, ironizando que a autoridade monetária “quase assumiu a candidatura ao cargo de governo de São Paulo”.

E alfinetou: “Tarcísio tem mais influência sobre Campos Neto do que eu, certamente, Tarcísio está achando maravilhosa a taxa de juros a 10,50%.”

Lula comparou ainda Campos Neto ao atual senador (ex-juiz e ex-ministro da Justiça) Sérgio Moro, destacando que ele está disposto a fazer o mesmo papel, “com o rabo preso a compromissos políticos”.

Estadão conteúdo