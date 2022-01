Lula diz que Pazuello nunca poderia ser general, mas ex-ministro foi promovido ao posto por Dilma

O ex-presidente fez acenos às Forças Armadas e disse não poder balizá-las “pelas pessoas que estão nesse governo.”

FÁBIO ZANINI

Em encontro com jornalistas nesta quarta-feira (19), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e disse que ele, com a ignorância e a grosseria que tem, “jamais poderia ser general”.

No entanto, a passagem de Pazuello a general aconteceu durante governo do PT. O ato de promoção de Pazuello de coronel intendente para general de brigada intendente foi publicado em julho de 2014 e foi assinado pela então presidente Dilma Rousseff e pelo então ministro da Defesa Celso Amorim.

Na entrevista desta quarta, Lula fez acenos às Forças Armadas e disse não poder balizá-las “pelas pessoas que estão nesse governo.” “Eu trabalho com a certeza absoluta de que as Forças Armadas não são isso. As Forças Armadas têm gente preocupada com o Brasil, têm gente preocupada com o desenvolvimento do Brasil, têm gente preocupada com a soberania brasileira, têm gente preocupada com a independência do Brasil e é essas Forças Armadas que nós queremos”, disse o petista.