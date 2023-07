Lula diz que ‘não quer se meter’ na guerra da Ucrânia

Há alguns meses, Lula fez diversas declarações sobre o conflito, o que, inclusive, provocou alguma tensão com os parceiros do Ocidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta quinta-feira (06), que agora irá evitar fazer comentários sobre a guerra na Ucrânia. “Não quero me meter na questão da guerra da Ucrânia e da Rússia”, disse o mandatário durante reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI).

Há alguns meses, Lula fez diversas declarações sobre o conflito, o que, inclusive, provocou alguma tensão com os parceiros do Ocidente. Nesta quinta, porém, ele afirmou que o Brasil tem um bom relacionamento com todos os países e que não pretende comprar briga com ninguém. “A minha guerra é aqui, é contra a fome, contra a pobreza, contra o desemprego”, continuou.

O mandatário ainda criticou, mesmo que sem citar nominalmente, seus antecessores, em especial o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que teve o governo marcado pelo distanciamento do país com os tradicionais parceiros internacionais. “O Brasil tem a chance que jamais teve. O fato de o país ter ficado exilado durante os últimos seis anos deu ao mundo uma sede, uma necessidade do Brasil”, seguiu Lula

Nos últimos meses, o petista tem defendido a criação de um “clube da paz” para o fim da guerra, que se arrasta há mais de um ano.

No encontro, estiveram presentes diversos ministros e entidades do setor da indústria e da sociedade.