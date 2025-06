Lula diz que Marina não faz nada sem consultá-lo e que atrito sobre licenciamento sempre existirá

CAIO SPECHOTO

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demonstrou apoio à ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva (Rede), nesta terça-feira (3), mas disse que divergências sobre licenciamento de obras é normal e sempre existirá no governo. Ele deu as declarações a jornalistas no Palácio do Planalto.



“A Marina Silva é uma companheira da mais extraordinária lealdade ao governo. É uma companheira que eu tenho 100% de confiança nela. É uma companheira que eu tenho certeza que tem 100% de confiança em mim. É uma companheira que tudo o que ela faz ela se propõe a discutir comigo”, declarou o presidente da República.



Marina Silva foi hostilizada por senadores na semana passada e deixou a audiência da qual participava com a Comissão de Infraestrutura do Senado. Lula voltou a dizer que apoiou Marina em sua decisão de abandonar a reunião.



Uma das acusações dos senadores à ministra do Meio Ambiente foi relacionada ao licenciamento ambiental de obras, tema que atrai críticas até de governistas a órgãos como o Ibama. Lula disse que a demora para liberação de obras é normal e que isso sempre gerará atritos dentro do governo.



“É normal que haja demora. Se você fosse ministro dos Transportes, quando você tem o compromisso de fazer uma quantidade de obras e um dos fatores que está atrasando é a questão do Ibama, obviamente que o ministro dos Transportes vai ficar discutindo com o Ibama”, declarou o presidente.



“Muitas vezes a morosidade do Ibama não é nem má fé, muitas vezes é a falta da quantidade de especialistas e muitas vezes é a exigência da capacitação técnica que as pessoas precisam para fazer as coisas. Se você não tem todas as pessoas que você precisa, demora mais”, disse o petista.



Ele também disse que o órgão pode entrar na mira do Ministério Público caso dê autorizações precipitadas para obras.



“Sempre haverá atrito, divergências, entre as pessoas que concedem e as pessoas que querem receber”, afirmou o presidente da República.



Lula também disse que é comum esse tipo de problema ser resolvido em conversas entre os ministros. “Quando não tem solução, vem para a minha mesa e a gente decide”, declarou.



O Senado aprovou no fim de maio um projeto que flexibiliza o licenciamento ambiental. O texto aguarda análise da Câmara. Lula foi questionado sobre a proposta, mas disse que ainda não o analisou.