Logo, logo BC vai baixar os juros, diz Lula

VICTORIA AZEVEDO, ADRIANA FERNANDES E MARIANA BRASIL

FOLHAPRESS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (3) que o Banco Central irá “logo, logo” baixar a taxa de juros.

“O que nós estamos conscientes é que a inflação está controlada, caiu preço de alimentos e acho que logo, logo o Banco Central vai tomar a atitude correta de começar a baixar os juros. Uma coisa engraçada é que mesmo com os juros altos a economia continua crescendo”, disse o presidente.

A declaração foi dada a jornalistas em entrevista coletiva no Palácio do Planalto.

O dólar registrava alta leve, enquanto a Bolsa tinha queda nesta terça, com os investidores acompanhando as tensões comerciais no exterior e monitorando a solução do governo para o impasse sobre os aumentos no IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Mas após as falas do presidente Lula sobre o imposto, os movimentos se inverteram. O presidente afirmou que “não deu tempo” para discutir a mudança no decreto que aumentou o IOF.

“O [Fernando] Haddad, no afã de dar uma resposta à sociedade, elaborou uma proposta da Fazenda”, disse. “Não acho que tenha sido erro não, foi momento político e em nenhum momento o companheiro Haddad teve qualquer problema de rediscutir o assunto. A apresentação do IOF foi o que pensaram naquele instante.”