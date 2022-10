Lula deve fazer primeira aparição pública ao lado de Tebet nesta sexta

Nesta quinta (6), em encontro com aliados do PSD, o petista acenou com o acolhimento de propostas caras à senadora

Catia Seabra e Victoria Azevedo

Rio de Janeiro, RJ e São Paulo, SP O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá fazer sua primeira aparição pública ao lado da senadora Simone Tebet (MDB), terceira colocada na disputa presidencial, na tarde desta sexta-feira (7). Eles irão se reunir e, depois do encontro, está previsto um pronunciamento à imprensa.

Tebet declarou apoio a Lula na quarta-feira (5), após ter almoçado com o petista na casa da ex-prefeita Marta Suplicy, em São Paulo. Ao discursar ao lado de aliados do PSD nesta quinta (6), Lula falou na proposta de renegociação da dívida das famílias, com a criação de um fundo que serviria de avalista para credores. Esse foi um dos cinco itens apresentados por Tebet como condição para participação da campanha. Nesta quinta (6), em encontro com aliados do PSD, o petista acenou com o acolhimento de propostas caras à senadora. Ao discursar, Lula falou na proposta de renegociação da dívida das famílias, com a criação de um fundo que serviria de avalista para credores. O petista também acusou o presidente Jair Bolsonaro (PL) de plagiar essa sua proposta. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Pela manhã, em discurso após caminhada em São Bernardo do Campo, Lula mencionou outra proposta de Tebet: paridade salarial para mulheres que exerçam a mesma função que homens dentro da mesma empresa.