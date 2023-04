Lula deve encontrar militar cotado para GSI novamente ao voltar de viagem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve receber o general Marco Antônio Amaro dos Santos para uma segunda conversa

Marianna Holanda

Brasília, DF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve receber o general Marco Antônio Amaro dos Santos para uma segunda conversa, nesta semana, sobre o futuro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional).

Na última quinta-feira (24), antes de embarcar para a Europa, o petista o recebeu no Palácio do Planalto para uma conversa de cerca de dez minutos. Estiveram no encontro o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o chefe de gabinete, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola.

Não houve compromisso de indicação, tampouco discutiram desenho do GSI, que passa por uma disputa entre civis e militares. Como o Painel mostrou, Lula vai definir isso quando voltar de viagem, na próxima quarta-feira (26).

O encontro com Amaro ocorreu no mesmo dia em que o general Gonçalves Dias, homem da confiança de Lula e mais conhecido como G.Dias, pediu demissão do GSI, após a divulgação de imagens, até então desconhecidas pelo presidente, da invasão golpista em 8 de janeiro.

Os vídeos mostram atitude considerada omissa, por integrantes do governo, de parte de servidores do ministério que cuida da segurança da Presidência.

De acordo com auxiliares palacianos, o petista fez, na reunião com Amaro, um breve relato dos fatos recentes. Lula disse que G.Dias trabalhou com ele há muito tempo, que é uma pessoa muito boa, mas teve período curto à frente da pasta, até ano passado comandada por Augusto Heleno.

Ele se queixou, também, de não ter visto as imagens divulgadas inicialmente pela CNN e depois retiradas de sigilo pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes. Este foi o estopim para a demissão do general.

À época, Lula pediu acesso às imagens em frente ao seu gabinete, mas foi o general disse que a câmera havia sido quebrada –o que não procedia. De acordo com integrantes do GSI, o general foi mal informado por alguém de sua equipe.