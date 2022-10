Lula deixa hotel no Rio em carro blindado sem falar com a imprensa

Lula estava acompanhado do candidato a vice na sua chapa, Geraldo Alckmin (PSB), e do ex-ministro da Casa Civil Aloizio Mercadante (PT)

O candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixou o hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste, onde estava hospedado, por volta das 9h30 da manhã deste sábado, sem falar com a imprensa. Lula participou na noite de ontem do último debate da campanha eleitoral, na TV Globo, juntamente com o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição.

Lula estava acompanhado do candidato a vice na sua chapa, Geraldo Alckmin (PSB), e do ex-ministro da Casa Civil Aloizio Mercadante (PT). Os três deixaram o hotel em um carro blindado. Como último ato da campanha, Lula promove uma caminhada hoje pelas ruas de São Paulo. Se vencer as eleições, segundo Mercadante, Lula vai comemorar na Avenida Paulista, na capital do Estado.

Estadão conteúdo