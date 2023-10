Lula define conflito em Gaza como genocídio

Lula não se estendeu no discurso, pois disse ter um compromisso para negociar a liberação dos brasileiros presos em Gaza

Nesta quarta-feira (25), em discurso feito durante a instalação do Conselho da Federação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a falar sobre a situação da Faixa de Gaza, e denominou o conflito, que está ocorrendo desde o dia 7 de outubro, como genocídio – extermínio deliberado, parcial ou total, de uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso.

Já são mais de 7 mil mortes, sendo cerca de 2 mil crianças. “É muito grave o que está acontecendo nesse momento no Oriente Médio, não se trata de ficar discutindo quem está certo, quem está errado, quem deu o 1º tiro, quem deu o 2º… o problema é o seguinte: não é uma guerra, é um genocídio que já matou quase 2 mil crianças que não têm nada a ver com essa guerra, que são vítimas dessa guerra”, disse o presidente brasileiro.

Lula não se estendeu no discurso, pois disse que logo teria uma ligação com Tamim bin Hamad al-Thani, monarca e chefe de Estado do Catar, para negociar a liberação dos brasileiros presos em Gaza. Eles estão presos a poucos quilômetros com a fronteira com o Egito, mas não há ainda a segurança para que eles possam atravessar o muro que divide os países para, então, buscar o retorno ao Brasil.