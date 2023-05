“É uma vergonha que um jornalista que denunciou as falcatruas de um Estado contra os outros esteja preso”, disse o presidente

Depois de acompanhar a cerimônia de coroação do rei Charles 3º, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar neste sábado (6) a prisão de Julian Assange. O australiano, fundador do WikiLeaks, está em uma penitenciária de segurança máxima na cidade de Belmarsh, na Inglaterra, desde 2019.

“É uma vergonha que um jornalista que denunciou as falcatruas de um Estado contra os outros esteja preso, condenado a morrer na cadeia, e a gente não fazer nada para libertar”, disse Lula. ” O cara [Assange] não denunciou nada vulgar. O cara denunciou que um Estado estava vigiando os outros. E isso virou crime contra o jornalista?”

Em junho do ano passado, a ministra do Interior do Reino Unido, Priti Patel, aprovou a extradição de Julian Assange para os Estados Unidos. Ele é responsável por um dos maiores vazamentos de documentos secretos das Forças Armadas americanas.

O australiano é procurado por autoridades americanas devido a 18 acusações criminais, incluindo espionagem relacionada ao vazamento, via Wikileaks, de registros militares e telegramas diplomáticos confidenciais que, de acordo com o governo dos EUA, colocou vidas em perigo.

O WikiLeaks se destacou ao publicar, em 2010, um vídeo de um ataque americano com helicópteros em Bagdá que deixou uma dúzia de mortos, incluindo dois funcionários da agência de notícias Reuters.

Apoiadores de Assange, que o consideram um herói anti-estabilishment, afirmam que ele é perseguido por expor irregularidades nos conflitos americanos no Afeganistão e no Iraque e que a acusação é uma ação politicamente motivada contra o jornalismo e contra a liberdade de expressão.