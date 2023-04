Lula chama ataque a creche em Blumenau de ‘monstruosidade’ e lamenta mortes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou de “monstruosidade” o ataque a uma creche em Blumenau

Marianna Holanda e Julia Chaib

Brasília, DF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou de “monstruosidade” o ataque a uma creche em Blumenau (SC), na manhã desta quarta-feira (5).



À tarde, o presidente voltou a lamentar o episódio e pediu um minuto de silêncio em homenagem às vítimas durante ato de assinatura de decretos que revisam o marco do saneamento.



“Hoje é um dia que deixa todos nós, seres humanos, enojados com o que uma figura que parece ser humano, que tem cabeça, braço, pernas, olhos, mas que cometeu uma monstruosidade, que penso que todos nós, que somos pais, avós, mães e tios jamais imaginávamos que pudesse acontecer”, afirmou Lula.



“Essa figura que não tem nada de humano, que deve ter vindo de outro planeta, planeta do ódio, esse cidadão teve a pachorra de matar quatro crianças com machadada numa creche. Não tem palavras para consolar a família. Quem já perdeu parentes sabe que não existem palavras, mas eu acho que era importante um gesto nosso de fazer um minuto de silêncio em homenagem aos familiares dessas crianças vítimas dessa barbaridade”, continuou o presidente.



Mais cedo, Lula já havia lamentado o episódio e disse no Twitter que “não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas”.

“Meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor”, completou.



O ministro Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social) afirmou a jornalistas que o presidente está “baqueado”.



Quatro crianças morreram no ataque, segundo informações da Polícia Militar e do Corpo dos Bombeiros do estado.



Não há mais detalhes sobre os mortos. O ataque também deixou três crianças feridas, uma delas em estado grave, que foram encaminhadas para hospitais da região.

De acordo a PM, o autor do ataque tem 25 anos e se entregou no 10º Batalhão da Polícia Militar.

O ministro da Educação, Camilo Santana, também lamentou o episódio e disse ter ligado para o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL).



“Recebemos chocados a informação do ataque a uma creche em Santa Catarina, vitimando crianças indefesas e provocando uma dor imensurável às famílias e angústia à população. Minha solidariedade a todos diante dessa tragédia, que comove o país”, afirmou.



A primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, também prestou solidariedade às famílias nas redes sociais.

“Acompanhando com muita angústia as notícias sobre o ataque a uma creche em Blumenau. Toda minha solidariedade e carinho neste momento difícil para as famílias e toda a população da cidade”, afirmou.