Lula canta na Bahia e diz dormir tranquilo com Rui Costa na Casa Civil

JOÃO PEDRO PITOMBO E JOSÉ MATHEUS SANTOS

FEIRA DE SANTANA, BA, E RECIFE, PE (FOLHAPRESS)

O presidente Lula (PT) defendeu nesta segunda-feira (1º) a atuação do ministro da Casa Civil, Rui Costa. O chefe do Executivo afirmou que dorme tranquilo todas as noites tendo o ex-governador da Bahia no comando da pasta.



“A presença do Rui [Costa] na Casa Civil, e a equipe que ele montou, é a certeza que posso dormir toda noite tranquilo que ninguém vai tentar me dar uma rasteira”, disse Lula durante discurso em cerimônia em Feira de Santana.



O presidente elogiou Rui e a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior. “Eles não deixam nada escapar. Nenhum ministro conta uma mentira pra mim que Rui e Miriam não desminta. É por isso que muitas vezes vocês ouvem que há divergência entre Rui e outros ministros”, afirmou Lula.



Rui Costa é um dos ministros criticados por deputados e senadores em meio às dificuldades do governo na articulação política junto ao Congresso Nacional. A Casa Civil, comandada por Rui, é considerada o ministério mais importante no Palácio do Planalto, pela atribuição de coordenação dos outros 37 ministérios.



Lula participou na Bahia da inauguração de um trecho da duplicação BR-116 entre as cidades de Santa Bárbara e Feira de Santana.



No discurso, Lula também cantou a música “Baiano Burro Nasce Morto”, do cantor Gordurinha, após elogiar a Bahia. “O povo baiano não é povo, é uma pessoa extraordinária”, disse. O estado é um dos redutos políticos do PT, que governa a Bahia desde 2007. Além disso, a Bahia costumar dar votações expressivas a candidatos petistas à Presidência. Em 2022, Lula obteve 72% dos votos válidos no segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL) no eleitorado baiano.



No início do discurso, Lula cedeu o microfone à primeira-dama Janja da Silva, que falou sobre o portal ComunicaBR, do governo federal, e expôs as funcionalidades da plataforma, que permite aos cidadãos consultarem ações da administração federal sobre cada cidade brasileira.

Ao iniciar seu discurso, o prefeito Colbert Martins (MDB) -adversário do PT em Feira de Santana- foi vaiado pela plateia, formada predominantemente por apoiadores do presidente. Lula foi até o púlpito e disse que “é muito desagradável convidar uma autoridade municipal e depois tratá-la com vaia”. “Senão, não vou poder frequentar nenhum evento convocado por um governador de oposição”, afirmou.



O pré-candidato do PT à Prefeitura de Feira de Santana, deputado federal Zé Neto (BA), discursou no evento, que teve parte da plateia formada por militantes do partido. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), também compareceu.



Mesmo com uma agenda institucional, a ideia da visita foi alavancar a candidatura a prefeito do deputado federal Zé Neto, principal aposta do PT nas eleições municipais na Bahia. Esta será a sexta vez que o deputado vai disputar a Prefeitura de Feira de Santana.



O deputado vai enfrentar nas urnas Zé Ronaldo (União Brasil), que comandou a cidade por quatro mandatos e foi candidato a governador em 2018, sendo derrotado por Rui Costa.



No evento, o presidente Lula também anunciou R$ 2,4 bilhões de investimentos em infraestrutura para a Bahia. Dentre eles, está a pavimentação de 194 quilômetros da BR-030 no oeste baiano, entre os municípios de Cocos e Mambaí.



Também foi assinada a autorização do início dos serviços de duplicação de outros 53 quilômetros da BR-116 entre os municípios de Santa Bárbara e Teofilândia, e de serviços remanescentes da Ferrovia de Integração Oeste-Leste entre Bom Jesus da Lapa e São Desidério.



No evento em Feira de Santana, também foi assinada a portaria de autorização de contratação de empreendimentos habitacionais da nova seleção do Minha Casa, Minha Vida em um total de 1.075 unidades habitacionais.



Lula segue para Salvador, onde participa na Arena Fonte Nova de uma cerimônia de anúncio de novos investimentos para o estado. Na terça-feira (2), o presidente participa do cortejo do 2 de Julho, que celebra a independência do Brasil na Bahia.