Lula brinca com violão em encontro com Chris Martin, do Coldplay

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conheceu o cantor Chris Martin, líder do Coldplay, nesta quinta-feira (23), no Rio de Janeiro (RJ). Em publicação nas redes sociais, Lula mostrou imagens do momento em que conversou com o músico, acompanhado pela primeira-dama Janja Silva.

Em seu perfil, Janja publicou um clipe em que Lula aparece dedilhando o violão do vocalista da banda inglesa. “Ganhei um violão e não uma pulseira”, brincou o presidente, em post em seu perfil no Twitter.

No mesmo texto divulgado na rede de microblogs, Lula falou que a ONG Global Citizen também participou do encontro. Segundo ele, meio ambiente e a proteção da Amazônia foram assuntos debatidos na reunião. “Convidamos a banda para fazer um show na Amazônia durante a COP25, que será sediada pelo Brasil. Será um importante momento para chamar ainda mais atenção para a questão climática”, completou ele, em publicação no Instagram.

Até o dia 28 de maio, o Coldplay faz 11 apresentações no Brasil – já foram seis performances em São Paulo e outras duas em Curitiba. O Rio de Janeiro encerra a tour com três outros shows.