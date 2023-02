Lula: ‘Bozo’ foi se esconder nos EUA com medo de passar a posse

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a disparar sua artilharia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a disparar sua artilharia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que viajou aos Estados Unidos no fim de dezembro para não passar a faixa presidencial ao rival, e ainda não voltou.

“O Bozo foi se esconder nos Estados Unidos com medo de passar a posse, não teve coragem de me encarar de frente e passar a posse para o presidente, como uma pessoa normal faz”, disse Lula. “Quem colocou a faixa no meu pescoço foi uma companheira negra, catadora de material reciclável. Agora cabe à gente provar a razão pela qual fomos eleitos”, acrescentou.

As declarações foram feitas em Santo Amaro (BA), na cerimônia de relançamento do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida.

Estadão Conteúdo